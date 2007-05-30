Минск и российские регионы укрепляют деловое партнерство

Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов и глава администрации Нижнего Новгорода Вадим Булавинов подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

За 2006 год товарооборот Беларуси с Нижегородской областью увеличился в полтора раза по сравнению с предыдущим годом и превысил 400 млн. долларов. У прибывшей в Минск делегации есть конкретные предложения. Год назад начались поставки в Нижний Новгород минских автобусов, и их объемы планируется увеличивать.

Сегодня гости из Нижнего Новгорода посетили объекты социальной сферы Минска - 19-ю городскую поликлинику и Республиканский детский хирургический центр "Кардиология". А вечером состоится товарищеский матч по хоккею с шайбой между командой администрации Нижнего Новгорода и командой белорусской столицы.