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Минск и Каракас нацелены на долгосрочное сотрудничество

24 апреля 2007 09:57
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Сегодня в первую очередь сотрудничество Беларуси и Венесуэлы направлено в область энергоресурсов. Планируется, что уже в этом году будет создано совместное предприятие по добыче "черного золота" в этом латино-американском регионе. Беларуси Венесуэла выделит нефтеносные районы, на которых возможно добывать до 2 миллионов тонн нефти в год. Рассчитывается, что транспортироваться нефть в нашу страну не будет - это слишком дорого. "Черное золот"о будет продаваться, а на вырученные деньги закупаться на европейском рынке.
# Экономика

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