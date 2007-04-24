Минск и Каракас нацелены на долгосрочное сотрудничество

Сегодня в первую очередь сотрудничество Беларуси и Венесуэлы направлено в область энергоресурсов. Планируется, что уже в этом году будет создано совместное предприятие по добыче "черного золота" в этом латино-американском регионе. Беларуси Венесуэла выделит нефтеносные районы, на которых возможно добывать до 2 миллионов тонн нефти в год. Рассчитывается, что транспортироваться нефть в нашу страну не будет - это слишком дорого. "Черное золот"о будет продаваться, а на вырученные деньги закупаться на европейском рынке.