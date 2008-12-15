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Минск и голландский Эйндховен будут укреплять сотрудничество в культурной, гуманитарной, экономической и инвестиционной сферах

15 декабря 2008 11:43
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Сегодня об этом сообщили на планерке в Мингорисполкоме. Напомним, голландская делегация провела в белорусской столице четыре дня. Гости отметили хорошую образовательную базу и доступность спортивных объектов для всех минчан. Кроме того, голландцам понравилось ночное освещение города, в частности, подсветка зданий. Этот опыт гости из Эйндховена намерены перенять у Минска. Отметим, что города-побратимы сотрудничают уже 15 лет. За это время было реализовано 18 совместных проектов.
# Экономика

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