Минск и Чанчунь проведут совместный инвестиционный форум

Минск и китайский Чанчунь определили новый вектор сотрудничества. Во время официального визита в нашу столицу представители города-побратима подписали несколько соглашений.

Уже в ближайшее время Минск предоставит производственные площади для реализации совместных проектов. Приоритетными станут сферы образования, спорта, культуры, а также автомобилестроения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Суй Джунчэн, первый вице-мэр Народного правительства г. Чанчунь:

В рамках сегодняшних двусторонних переговоров было достигнуто соглашение о проведении инвестиционного форума. Я выражаю свою надежду на то, что представители крупнейших чанчуньских предприятий и компаний приедут в Минск с тем, чтобы рассказать о своих возможностях в интересующих их сферах сотрудничества, а также для того, чтобы разработать ряд инвестиционных проектов.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы приняли решение о том, что научная тематика, которая будет сегодня реализовываться в рамках развития технопарка на базе Белорусского технического университета, будет практически отрабатывать на базе белорусских предприятий, на базе промышленных мощностей в Минске.