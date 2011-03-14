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Минск и Чанчунь проведут совместный инвестиционный форум

14 марта 2011 19:14
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Минск и китайский Чанчунь определили новый вектор сотрудничества. Во время официального визита в нашу столицу представители города-побратима подписали несколько соглашений.

Уже в ближайшее время Минск предоставит производственные площади для реализации совместных проектов. Приоритетными станут сферы образования, спорта, культуры, а также автомобилестроения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Суй Джунчэн, первый вице-мэр Народного правительства г. Чанчунь:
В рамках сегодняшних двусторонних переговоров было достигнуто соглашение о проведении инвестиционного форума. Я выражаю свою надежду на то, что представители крупнейших чанчуньских предприятий и компаний приедут в Минск с тем, чтобы рассказать о своих возможностях в интересующих их сферах сотрудничества, а также для того, чтобы разработать ряд инвестиционных проектов.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Мы приняли решение о том, что научная тематика, которая будет сегодня реализовываться в рамках развития технопарка на базе Белорусского технического университета, будет практически отрабатывать на базе белорусских предприятий, на базе промышленных мощностей в Минске.

# Экономика

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