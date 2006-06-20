В столице 21-22 июня пройдет молодежная акция работников налоговых органов "Минск - город цивилизованной торговли!". Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Акция состоится по инициативе отраслевого комитета ОО "БРСМ" министерства.

Цель этого мероприятия - повысить налоговую культуру населения и снизить количество нелегальных продавцов на улицах города (а в перспективе - полностью искоренить такое явление), сообщает БелТА.

Как сообщили в МНС, первая подобная акция уже прошла в Минске 6-8 июня текущего года. Участие в ней приняли 35 работников районных налоговых инспекций Минска - членов первичных организаций отраслевого комитета БРСМ МНС. Они работали в подземных переходах на станциях метро "Пушкинская", "Восток", "Институт культуры", "Площадь Независимости", "Площадь Якуба Колоса", а также в переходах на прилегающих к железнодорожному вокзалу территориях и на площадке на пересечении улиц Плеханова и Рокоссовского возле универсама "Серебрянка".

За три дня, в течение которых проводилась акция, об ответственности за незаконную торговлю были проинформированы свыше 250 продавцов. Работа велась также с гражданами в профилактических целях.

Подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.

Специальных разрешений на организацию торговли на улице в пятиметровой зоне от магазина или ресторана не требуется. Такое решение приняли в администрации Первомайского района столицы. Это позволит увеличить количество летних мини-кафе и обеспечить жителей района местами для отдыха.

Сегодня в Первомайском районе розничной торговлей занимаются 112 продуктовых магазинов, не считая киосков и лотков по продаже овощей и фруктов, а также 184 предприятия общепита - рестораны, кафе, бары, столовые. Хозяева всех этих объектов при желании имеют полное право у своего входа поставить навес и столики.

Но есть и оговорка - все оборудование должно иметь эстетичный вид и соответствовать современным технологическим требованиям, а прилегающая территория должна содержаться в чистоте.