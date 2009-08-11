Минщина – в лидерах по намолоту

Здесь сжато более половины посевной площади, собрано миллион триста тысяч тонн зерна нового урожая и каждый день комбайнеры прибавляют в закрома по сто тысяч тонн зерна.Вторые – аграрии Гродненской области. Они уже перешагнули миллионный рубеж. Здесь по традиции самая высокая урожайность на полях. К своему миллиону приближаются и хозяйства Брестчины. Более 700 тысяч тонн – у гомельчан. За ними – могилёвские аграрии. Наращивает темпы уборки самый северный регион. К сегодняшнему утру белорусский каравай весит пять миллионов двести тысяч тонн. Убрано почти 60% полей. Накануне президент ещё раз напомнил – жатва должна идти быстрыми темпами. Не менее шести процентов в день.