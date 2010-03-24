Міншчына наладзіць больш цеснае супрацоўніцтва з Бразільскім штатам Гаяс

У прыватнасці – аб стварэнні сумеснай вытворчасці трактарнай тэхнікі, пастаўках БелАЗаў і калійных угнаенняў. Міншчына зацікаўлена ў закупках бразільскай соі для патрэбаў жывёлагадоўчай галіны і харчовай прамысловасці. Дэталі супрацоўніцтва зараз удакладняюць рабочыя групы дзвюх краін. Дэлегацыю бізнесменаў і кіраўніцтва штата ГаЯс яшчэ раз чакаюць ў Беларусі летам на выставе «БелАГРА».
Плённым выдаўся візіт беларускай урадавай дэлегацыі і ў Венесуэлу. Так Міншчына падпісала дагавор аб супрацоўніцтве са штатам Арагуа. Ужо ў красавіку ў Мінску чакаюць кіраўніцтва гэтага рэгіёна для больш дэтальнай размовы. Венесуэлу цікавіць вопыт Мінскай вобласці ў сельскай гаспадарцы, будаўніцтве, камунальнага комплекса, а таксама падрыхтоўцы кадраў.