Прямой эфир

Міншчына наладзіць больш цеснае супрацоўніцтва з Бразільскім штатам Гаяс

24 марта 2010 21:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Пра гэта заявілі ў Мінаблвыканкаме. Беларуская ўрадавая дэлегацыя і адміністрацыя штата падпісалі мемарандум намераў пра рэалізацыю перспектыўных праектаў.

У прыватнасці – аб стварэнні сумеснай вытворчасці трактарнай тэхнікі, пастаўках БелАЗаў і калійных угнаенняў. Міншчына зацікаўлена ў закупках бразільскай соі для патрэбаў жывёлагадоўчай галіны і харчовай прамысловасці. Дэталі супрацоўніцтва зараз удакладняюць рабочыя групы дзвюх краін. Дэлегацыю бізнесменаў і кіраўніцтва штата ГаЯс яшчэ раз чакаюць ў Беларусі летам на выставе «БелАГРА».

Плённым выдаўся візіт беларускай урадавай дэлегацыі і ў Венесуэлу. Так Міншчына падпісала дагавор аб супрацоўніцтве са штатам Арагуа. Ужо ў красавіку ў Мінску чакаюць кіраўніцтва гэтага рэгіёна для больш дэтальнай размовы. Венесуэлу цікавіць вопыт Мінскай вобласці ў сельскай гаспадарцы, будаўніцтве, камунальнага комплекса, а таксама падрыхтоўцы кадраў.

# Экономика # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
24 марта 2010 21:40

Сельвыканкамы Міншчыны імкнуцца да самафінансавання

24 марта 2010 21:36

С.Мартынов: Работа с Венесуэлой в сфере нефтедобычи – это ни в коем случае не уход от сотрудничества с Россией в нефтяной области

24 марта 2010 20:48

Польские бизнесмены готовы инвестировать в белорусскую экономику