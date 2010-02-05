Прямой эфир

Міншчына і Венгрыя будуць наладжваць супрацоўніцтва на ўзроўні органаў мясцовага кіравання

05 февраля 2010 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Пра гэта заявілі на сустрэчы венгерскіх парламентарыяў з членамі Мінскага абласнога Савета дэпутатаў.

Візіт дэлегацыі гэтай рэспублікі на Міншчыну – першы. Праўда, у эканамічнай галіне стасункі – даўнія.

Летась сталічны рэгіён і Венгрыя нагандлявалі на 13 мільёнаў долараў. Мінская вобласць прадавала угнаенні, будматэрыялы. Цяпер ставіцца задача пашырыць супрацоўніцтва. У ходзе візіта будуць вызначаны адміністрацыйныя адзінкі Міншчыны і Венгерскай Рэспублікі, якія ўстановяць пабрацімскія сувязі.

Святлана Герасимовіч, старшыня Мінскага абласнога Савета дэпутатаў:
— Мы всегда открыты для сотрудничества. Это полезно для укрепления экономических и социально-культурных связей.

# Экономика # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
05 февраля 2010 16:40

Лепшых прадпрымальнікаў 2009 года выберуць на Міншчыне

05 февраля 2010 15:11

Новые образцы спецтехники представили в Могилеве

05 февраля 2010 13:25

Безработица в столице ЕС Брюсселе составила 21% и продолжает расти