Минсельхозпрод ужесточает контроль за предприятиями переработки

Сегодня в ведомстве с руководителями производств состоялся принципиальный разговор.

Повод – материалы инспекции специалистов Россельхознадзора. Примерно четверти - 32 белорусским предприятиям - отказано в праве поставки продукции в регионы России. Ослабленный ветеринарный контроль, недостатки в системе контроля за качеством – впредь недопустимы. Причем, независимо от того, работает предприятие на экспорт или нет.

Любой потребитель должен быть уверен, что мясомолочная продукция, сделанная в Беларуси, - отменного качества. Отечественные специалисты, контролирующие соблюдение ветеринарных и санитарно-гигиенических требований, констатируют: треть предприятий, из чёрных списков Россельхознадзора, уже сегодня можно вычеркнуть. С соответствующим заявлением белорусский Минсельхозпрод намерен обратиться к российским коллегам.

