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Минсельхозпрод: увеличение экспорта не отразится на внутреннем рынке продовольствия

15 февраля 2011 15:30
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Беларусь будет зарабатывать на экспорте продуктов. В прошлом году только предприятия Минсельхозпрода от поставок за рубеж выручили более 2 миллиардов долларов.

В 2015 году страна рассчитывает получить 7 миллиардов. В первую очередь, раскупают белорусские мясные и молочные продукты. Спросом пользуются сыры, масло, творог, колбасы.

В Минсельхозпроде уверены, что увеличение экспорта не отразится на внутреннем рынке продовольствия. Периодический ажиотаж по поводу того или иного продукта возникает скорее из-за недоработок торговли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тамара Усачева, начальник управления Минсельхозпрода Республики Беларусь:
С учетом того, что производители обеспечивают потребности внутреннего рынка, весь прирост производства спланирован для экспорта. Для наших потребителей нет опасения, что наращивание экспорта скажется обеспеченности внутреннего рынка.

# Экономика

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