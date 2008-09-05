Минсельхозпрод требует ускорить ежедневные темпы сева озимых зерновых

Сейчас засеяно 13% к плану. В прошлом году на аналогичную дату показатель был 18%.Ежедневные темпы сева также пока отстают от 2007-го. Среди регионов лидируют хозяйства Витебской области, где засеяно уже 28,5% площади зерновых. В Минской – около 10%. Оптимальные сроки сева озимых в северных регионах заканчиваются 20 сентября, в центральной зоне – 25-го, в южной – 30 сентября. Темпы сева зависят от своевременной подготовки почвы. В настоящее время под осенний сев подготовлено чуть более половины запланированной площади. В то время как погода и проходящие по всем регионам дожди способствуют осенним работам в поле.