Минсельхозпрод столкнулся с проблемой реализации рыбы

За последние 5 лет производство пресноводной в стране увеличилось втрое: 5 до 15 тысяч тонн в год.

А торговых точек со специальными аквариумами для продажи живого продукта недостаточно. Поэтому в Минске ежедневно курсирует 40 машин со свежей рыбой, что увеличивает себестоимость, а значит, и конечную цену товара. Спрос на прудовую рыбу медленно, но растет. Однако Беларусь в списке стран-потребителей пока на последних местах. У нас выращивают в основном карпа, толстолобика, амура и щуку. В ближайшее время их потеснят форель и осетровые.

Анатолий Булыня, директор департамента по мелиорации и водному хозяйству Минсельхозпрода Республики Беларусь:

Мы импортируем 150–180 тысяч тонн морской рыбы ежегодно. Форель – это первая импортозамещающая рыба, как, например, осетр и сом.