Минсельхозпрод рассчитывает обеспечить темп заготовки продукции на уровне 2022 года

Новости Беларуси. Нынешний год испытывает аграриев на стойкость, но при должной организованности на местах с задачами специалисты справляются достойно. Отраслевое министерство прогнозирует темп сельхозпроизводства на уровне 2022 года за счет увеличения производства продукции животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объемы заготовки овощей, а это более 500 тысяч тонн, позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка и поставлять продукцию на экспорт. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах планируется получить около миллиона тонн картофеля, более 200 тысяч тонн плодов и ягод. Этого достаточно для заполнения стабфондов на межсезонный период, реализации продуктов на осенних ярмарках. В последние годы ассортимент культур, которые выращивают в открытом и защищенном грунте, вырос до 40 наименований. В Беларуси теперь возделывается почти все, что может вырасти в нашем климате.