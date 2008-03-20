Минсельхозпрод предлагает увеличить закупочные цены на растениеводческую продукцию на 50%

Соответствующий нормативный документ уже передан на согласование в министерство экономики Республики. Такое решение вызвано ростом затрат на производство и необходимостью выравнивания цен на аналогичную продукцию с соседними странами. Подготовлены также предложения по закупке импортной техники - всего 254 наименования. Это машины, которые в республике не производятся, либо производится в ограниченном количестве.