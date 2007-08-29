Минсельхозпрод подводит итоги работы за лето

Вопросы обеспечения фуражом свиноводческих комплексов и птицефабрик обсудят 29 августа на коллегии Минсельхозпрода.

По расчетам специалистов, общая потребность для нормальной зимовки скота - 4 миллиона 280 тысяч тонн фуражного зерна. С учетом выполнения госзаказа в республике создан необходимый запас продукта. Крупные животноводческие комплексы и птицефабрики активно закупают фураж у сельхозпроизводителей.

Кроме того, участники рассмотрят и некоторые другие вопросы - о ходе выполнения в этом году республиканской программы оснащения сельхозорганизаций современной техникой, о выполнении заданий госпрограммы возрождения села. Подведут и итоги уборки зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах республики.

