Минсельхозпрод: Экспорт мяса птицы за пять лет вырастет в пять раз

Об этом сегодня заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Михаил Русый.

Модернизация отрасли птицеводства будет продолжена. Главная задача — полностью обеспечить внутреннюю потребность и постепенно отказаться от импорта. Для этого построят новые фабрики в Слуцке и в Минском районе. Также недалеко от Молодечно к 2015 году появится комплекс по производству мяса индейки.

На исполнение программы понадобится около 4 триллионов рублей. На 85% это будут банковские кредиты, которые по возможности заместят иностранными инвестициями.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Я проводил встречу со Смирновым, первым заместителем руководителя «Лукойла» — они готовы проработать вопрос по производству до ста тысяч тонн мяса. Это будут прямые инвестиции. Сирия заинтересована вести в Витебской области аналогичное строительство, и целый ряд других.