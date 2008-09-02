Минсельхозпрод Беларуси заявляет о фактическом провале программы развития 60-ти базовых сельхозорганизаций

Они были выбраны в 2003-ем году в качестве эталонных для ориентира всем остальным сельхозорганизациям. Сегодня в Правительстве предложено значительно сократить их перечень. Далеко не всем им удалось достичь эффективного уровня производства, несмотря на льготы и преференции государства. Предлагается оставить в качестве базовых только те хозяйства, показатели продуктивности производства которых на треть выше, чем в среднем по республике.



Среди других причин невыполнения программы, в Минсельхозпроде называют также непропорциональное выделение средств и непродуманное присоединение к некоторым базовым хозяйствам убыточных.



Только трем сельхозорганизациям удалось достичь рентабельности, необходимой для самофинансирования. Хозяйствам, которые будут исключены из перечня базовых, предлагается вернуть истраченные на них средства республиканского бюджета. В ближайшее время будет также дана объективная оценка работе кадров, допустивших невыполнение поручений Главы государства.