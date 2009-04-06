Минсельхозпрод Беларуси требует ускорить темпы посевной

В нынешнем году к весенним полевым работам хозяйства готовы лучше, однако из-за неблагоприятных погодных условий посевная идет с отставанием. Задача - провести работы в сжатые сроки. Уже на этой неделе хозяйства должны посеять яровые культуры на 10% запланированной площади. В настоящее время посевная идёт во всех областях страны. Так, в Брестской яровые зерновые и зернобобовые посеяны более чем на 60-ти тысячах гектарах, не намного отстаёт Гомельская область. Гродненские и Минские хозяйства засеяли пока менее 30-ти тысяч гектаров. В других регионах показатели ниже. Помогают аграриям 23 самолёта сельхозавиации. Параллельно с посевной хозяйства готовят технику к уборке кормовых культур.