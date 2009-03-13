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Минсельхозпрод Беларуси инициирует повышение в текущем году закупочных цен на ряд сельскохозяйственных культур

13 марта 2009 17:18
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В частности, на льнотресту, ячмень и овёс для продовольственных целей. С таким предложением аграрии намерены обратиться в правительство страны уже в ближайшее время. Такая мера, считают в Мин-сель-хоз-проде, позволит сохранить объёмы и рентабельность производства этих культур. По остальным закупочные цены пока останутся на прежнем уровне. Они уже сегодня превышают российские. А это не позволяет белорусским аграриям производить комбикорма, которые были бы финансово конкурентоспособными с зарубежными аналогами.
# Экономика

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