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Минсельхоз России перенесет сроки введения ограничений на ввоз животноводческой продукции предприятиям Беларуси с 1 ноября на 1 декабря

28 октября 2008 17:52
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Такая договоренность достигнута на переговорах в Москве между главами аграрных ведомств двух стран.

Напомним, Россельхоз надзор намеревался с 1 ноября запретить ввоз животноводческой продукции в Россию 20 мясомолочных перерабатывающих предприятий Беларуси из-за выявленных нарушений ветеринарных требований. За этот месяц у предприятий-экспортеров есть возможность устранить недостатки и подтвердить право на экспорт продукции в Россию.

Тем временем минсельхозпрод Беларуси принял жесткие меры. Предприятия, которые не могут выполнять требования не только российского, но и белорусского ветеринарного законодательства, будут приостановлены и модернизированы. Также сегодня было принято решение в начале декабря провести совместную коллегию Минсельхоза России и Минсельхозпрода Беларуси.

# Экономика

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