Миноблисполком заключил 75 инвестдоговоров на реализацию перспективных проектов

Общий объем инвестиций составит почти 400 миллионов евро. Объем производимой здесь электроэнергии позволит закрыть 3% общей потребности в ней области. Ряд выгодных проектов планируется в области промышленности, сельского хозяйства и фармацевтики.
Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:
– Есть договоренность с финскими компаниями по созданию мини-ТЭЦ с общим объемом финансирования в районе 200-250 миллионов евро. Мы договаривались по росту объема инвестиций выйти на 150% к уровню прошлого года. Не хватает пока самого главного – нет мотивации регионов к увеличению объема привлечения инвестиций.