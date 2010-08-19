Миноблисполком заключил 75 инвестдоговоров на реализацию перспективных проектов

Среди них, в частности, контракт с немецкой компанией по строительству в Дзержинском районе современного ветропарка. Об этом сообщил председатель Минского областного исполнительного комитета Борис Батура.

Общий объем инвестиций составит почти 400 миллионов евро. Объем производимой здесь электроэнергии позволит закрыть 3% общей потребности в ней области. Ряд выгодных проектов планируется в области промышленности, сельского хозяйства и фармацевтики.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:

– Есть договоренность с финскими компаниями по созданию мини-ТЭЦ с общим объемом финансирования в районе 200-250 миллионов евро. Мы договаривались по росту объема инвестиций выйти на 150% к уровню прошлого года. Не хватает пока самого главного – нет мотивации регионов к увеличению объема привлечения инвестиций.