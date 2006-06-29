Минлесхоз подводит итоги

Министерство лесного хозяйства Беларуси на заседании коллегии рассмотрело итоги развития отрасли в январе-мае 2006 года и итоги проведения работ по лесной сертификации. В ходе заседания рассмотрено выполнение Указа Президента Беларуси "О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствования государственного управления ими". В работе коллегии приняли участие генеральные директора, главные лесничие лесохозяйственных объединений, руководители подведомственных организаций и структурных подразделений Минлесхоза, представители Госинспекции по охране животного и растительного мира при Президенте Беларуси.