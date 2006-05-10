Минлесхоз Беларуси и Лесное агентство Швеции планируют подписать меморандум о сотрудничестве

Эти ведомства - давние партнеры по обмену опытом, торговле семенами и посадочным материалом. Белорусское лесосеменное сырье с улучшенными наследственными качествами пользуется большим спросом в Швеции. Для белорусов же будет полезен шведский опыт многоцелевого использования лесных ресурсов, а также эффективные технологии глубокой переработки древесины. К настоящему времени белорусским лесным ведомством уже подписаны пять соглашений о сотрудничестве с Россией, Литвой, Польшей, Словакией и Латвией.