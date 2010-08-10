Министры на цифрах проверят обеспечение пивоваренных компаний качественным сырьем

В последнее время производство ячменя в нашей стране увеличилось в разы.

Про пиво в правительстве сегодня заговорили неспроста. Тема навеяна не жарой. В этом году завершается пятилетняя программа развития пивоваренной отрасли в стране.

Можно сказать, что капитально взялись за пивоварение чиновники в начале 2000-х. Тогда вопрос сырья стоял ребром. Без качественного ячменя хорошего пива не сваришь. Сообщается, что за эти годы проблема решена. Системно подходят к формированию сырьевых зон, поэтапно обновляют семена сортами зарубежной селекции и выводят новые сорта отечественного ячменя.

Много усилий было направлено и модернизацию пивных производств. 13 организаций по производству пенного напитка и 5 мини-заводов. Все для того, чтобы производить не только лучше, но и больше.

Кстати, за это время выпуск отечественного ячменного напитка увеличился. Если пять лет назад производили меньше 30 миллионов дал пива, то сегодня цифра, по задуманному в программе, должна приближаться к 60 миллионам.