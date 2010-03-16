Министры финансов стран Еврозоны согласовали план помощи Греции

Детали пока не известны. Ясно только, что документ не учитывает каких-либо гарантий по кредитам и будет приведен в действие в том случае, если Афины сами обратятся за помощью.Пока этого не случилось. Греция пытается справиться с огромным внешним долгом и рекордным бюджетным дефицитом — почти 13%. Чтобы преодолеть катастрофическое для экономики положение дел, Греции в этом году необходимо изыскать около 54 миллиардов евро. Для этого Афины уже приняли ряд жестких мер по сокращению государственных расходов, в частности уменьшили отпускные, пособия и заморозили пенсии. Против таких решений резко выступает население.