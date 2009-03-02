Министр юстиции Виктор Голованов встретился с немецкой делегацией

Ее возглавил министр юстиции ФРГ. "Сотрудничество министерств юстиции Беларуси и Германии – важное звено в партнерстве не только двух стран, но и с Евросоюзом в целом", – заявил в Минске Вольфганг Шмитт-Вельброк.

Также, в составе немецкой делегации – представители Германского фонда международного правового сотрудничества. Юридические ведомства сотрудничают давно и плодотворно. И обмен опытом в области юриспруденции, по мнению белорусской стороны, весьма полезен.

И сегодня же в Минском международном образовательном центре эксперты Германского фонда правового сотрудничества, представители министерства юстиции Беларуси, Верховного суда, а также исполнительных органов власти будут говорить о независимости правосудия.



У Беларуси и Германии схожи системы правосудия. Об этом заявили эксперты двух стран в Минске. Белорусские юристы совместно с делегацией Германского фонда международного правового сотрудничества обсуждают не только актуальные аспекты нормотворчества в уголовном и административном законодательстве. Здесь делятся опытом, как сохранить главный принцип справедливости правосудия - его независимость.