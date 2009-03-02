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Министр юстиции Виктор Голованов встретился с немецкой делегацией

02 марта 2009 12:56
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Ее возглавил министр юстиции ФРГ. "Сотрудничество министерств юстиции Беларуси и Германии – важное звено в партнерстве не только двух стран, но и с Евросоюзом в целом", – заявил в Минске Вольфганг Шмитт-Вельброк.

Также, в составе немецкой делегации – представители Германского фонда международного правового сотрудничества. Юридические ведомства сотрудничают давно и плодотворно. И обмен опытом в области юриспруденции, по мнению белорусской стороны, весьма полезен.

И сегодня же в Минском международном образовательном центре эксперты Германского фонда правового сотрудничества, представители министерства юстиции Беларуси, Верховного суда, а также исполнительных органов власти будут говорить о независимости  правосудия.

У Беларуси  и  Германии схожи системы правосудия. Об  этом  заявили эксперты двух стран в Минске. Белорусские юристы  совместно с  делегацией Германского фонда международного  правового сотрудничества обсуждают не только актуальные аспекты  нормотворчества  в  уголовном  и административном законодательстве.  Здесь делятся опытом, как сохранить главный   принцип справедливости  правосудия -  его независимость.

# Экономика

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