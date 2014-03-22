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Министр сельского хозяйства Беларуси: Вложены немалые финансовые средства в оздоровление АПК

22 марта 2014 18:39
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Новости Беларуси. Создание холдингов и повышение качества продукции. В Беларуси подвели предварительные итоги работы межведомственной комиссии по реформированию аграрной сферы. Изменения коснутся нормативной базы. Крупные сельхоз объединения получат значительные финансовые льготы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрабатываются меры по выходу отрасли из кредиторской задолженности. В частности, планируют повысить эффективность использования каждого гектара и пересмотреть зарплату на селе. Она будет поэтапно повышаться. Кроме того, в ближайшие годы, специалисты намерены не только увеличить экспорт сельхоз продукции до 7 миллиардов долларов, но и выйти на новые рынки.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Выработаны 10 документов, которые будут лежать в основе материализации всех наших программ по финансовому оздоровлению агропромышленного комплекса. Вложены немалые финансовые средства. За 2013 год мы имеем значительный прирост в объеме 116% к 2012 году по притоку валюты в нашу страну. С учетом вложенных денег, с учетом перехода на новые формы содержания, новые формы хозяйствования Республика Беларусь, безусловно, приобретет нове позиции в своем экономическом подъеме.

# Экономика # Сельское хозяйство

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