Министр сельского хозяйства Беларуси: Вложены немалые финансовые средства в оздоровление АПК

Новости Беларуси. Создание холдингов и повышение качества продукции. В Беларуси подвели предварительные итоги работы межведомственной комиссии по реформированию аграрной сферы. Изменения коснутся нормативной базы. Крупные сельхоз объединения получат значительные финансовые льготы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрабатываются меры по выходу отрасли из кредиторской задолженности. В частности, планируют повысить эффективность использования каждого гектара и пересмотреть зарплату на селе. Она будет поэтапно повышаться. Кроме того, в ближайшие годы, специалисты намерены не только увеличить экспорт сельхоз продукции до 7 миллиардов долларов, но и выйти на новые рынки.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Выработаны 10 документов, которые будут лежать в основе материализации всех наших программ по финансовому оздоровлению агропромышленного комплекса. Вложены немалые финансовые средства. За 2013 год мы имеем значительный прирост в объеме 116% к 2012 году по притоку валюты в нашу страну. С учетом вложенных денег, с учетом перехода на новые формы содержания, новые формы хозяйствования Республика Беларусь, безусловно, приобретет нове позиции в своем экономическом подъеме.