Министр финансов Республики Беларусь: Потенциал для роста заработной платы существует

Депутаты утвердили Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2009 год. Работа над проектом бюджета будущего года близится к завершению. Что же касается нынешнего, то финансовые задачи исполняются лучше, чем в прошлом году.Об этом сообщил глава Минфина в Палате представителей. После долгого обсуждения депутаты утвердили Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2009 год. Глава Минфина Андрей Харковец заверил парламентариев, что в нынешнем году ситуация с бюджетом будет гораздо проще. Сейчас экономика страны – в росте. В ближайшее время не исключено и увеличение заработной платы в Беларуси.