Прямой эфир

Министр экономики Беларуси до конца года должен сформировать способную экономическую команду

17 сентября 2010 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Президент считает необходимым укрепить статус министерства экономики в жизни страны. Александр Лукашенко принял с докладом руководителя этого ведомства Николая Снопкова. До конца года в министерстве должны сформировать способную экономическую команду.

Министр доложил, как выполняются поручения главы государства, данные в декабре прошлого года при назначении Снопкова. Тогда речь шла о повышении эффективности работы учреждения. Новый министр на своем посту уже девять месяцев. И известен как человек прогрессивных взглядов.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:
– Хорошо меняется то, что эволюционно. Президент поставил задачу определиться с кадровым составом, до Нового года полностью укомплектовать способную, творческую и работоспособную команду, чтобы выполнять поручения Президента по формированию экономического развития страны.

# Экономика # Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Индонезия готовы к созданию совместных производств
17 сентября 2010 14:53

Беларусь и Индонезия готовы к созданию совместных производств

17 сентября 2010 14:49

Цены на драгоценные металлы бьют рекорды

17 сентября 2010 12:22

Всемирный банк выделит Беларуси 30 миллионов долларов