Министр экономики Беларуси до конца года должен сформировать способную экономическую команду

Президент считает необходимым укрепить статус министерства экономики в жизни страны. Александр Лукашенко принял с докладом руководителя этого ведомства Николая Снопкова. До конца года в министерстве должны сформировать способную экономическую команду.

Министр доложил, как выполняются поручения главы государства, данные в декабре прошлого года при назначении Снопкова. Тогда речь шла о повышении эффективности работы учреждения. Новый министр на своем посту уже девять месяцев. И известен как человек прогрессивных взглядов.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

– Хорошо меняется то, что эволюционно. Президент поставил задачу определиться с кадровым составом, до Нового года полностью укомплектовать способную, творческую и работоспособную команду, чтобы выполнять поручения Президента по формированию экономического развития страны.