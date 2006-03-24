Министр Александр Агеев проинформировал президента о работе энергетической отрасли

Чтобы к 2012 году увеличить долю местных видов топлива до 25%, министерство энергетики инициирует создание структуры по промышленной заготовке угля, дров и торфа.Энергетики считают это целесообразным, так как в этом году в стране планируется построить 4 мини-ТЭЦ. Президент Беларуси поручил оптимизировать и просчитать экономический эффект проекта. Уже изучен опыт Швеции и Дании, которые для энергетической безопасности используют местные виды топлива.