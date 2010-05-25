Министерство юстиции Беларуси заявило о безосновательном затягивании сроков по иску к России

Экономический суд СНГ не спешит рассматривать белорусский иск к России о пошлинах на нефтепродукты.

До 21 мая суд должен был назначить дату основного заседания. Однако число до сих пор не определено.

Напомним, Беларусь оспаривает введение Россией с января этого года экспортных пошлин на продукты переработки нефти для наших предприятий. Главный аргумент нашей стороны — межправительственное соглашение и протокол о свободной беспошлинной торговле. Единственный вердикт, который смог вынести суд к этому моменту – решение об очередном переносе заседания на конец июня.

Ярослав Будник, начальник международно-правового отдела Министерства юстиции Республики Беларусь:

По нашей информации в июле и в августе у суда будет перерыв в работе — автоматический перенос разрешения спора на осенний период. По нашему мнению, это абсолютно недопустимо. Спор очень простой. Есть факт нарушения российской стороной своих международных обязательств по целому ряду международных договоров.