Министерство труда уточнит список тунеядцев и прожигателей бюджета

В Беларуси в этом году будет создано более 175 тысяч рабочих мест. Такие задания установлены госпрограммой содействия занятости населения на 2010. О её выполнении шла сегодня речь в Правительстве.

На госпрограмму затратят почти 200 миллиардов рублей. Особое внимание - регионам. В плане мероприятий дополнительно появились 14 малых городов и 9 районов с проблемами в сфере занятости. Их включили по результатам трёхлетнего мониторинга рынков труда, заработной платы и уровня безработицы. В итоге в малых городах получат работу более 25 тысяч человек.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Реализация намеченных мер позволит удержать безработицу в малых городах, областях в пределах одного процента, по Минской области – 0,8, как это и предусмотрено Указом главы государства. Министерство продолжит мониторинг использования рабочего времени на производстве. До 1 февраля 2010 года будет уточнен перечень организаций, имеющих потери рабочего времени на производстве, а также испытывающих хронические трудности с выходом на безубыточную работу.

В год качества основные силы направят не просто на сохранение убыточных рабочих мест, а на их модернизацию. Более 26 тысяч специалистов ждёт переподготовка и альтернативное трудоустройство. В итоге к концу года на биржах труда должно остаться не более полутора процентов экономически активных белорусов.

