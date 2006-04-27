Министерство транспорта и коммуникаций подвели итоги работы за первый квартал

На очередном заседании коллегии Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси сегодня подвели итоги работы транспортных организаций в первом квартале.Организации дорожной отрасли увеличили объем инвестиций в основной капитал более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Инвестиции составили почти 47 млрд. рублей. Несмотря на сложные погодные условия, организации "Белавтодора" обеспечили непрерывное и безопасное движение транспорта по дорогам республики. Кроме того, за первый квартал ликвидировано более 57 тысяч кв.метров ямочных дефектов на асфальтированных дорогах. В целом успешная дорожная деятельность в прошедшем периоде способствовала выполнению параметров прогноза социально-экономического развития департамента.