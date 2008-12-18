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Министерство торговли расширяет влияние

18 декабря 2008 18:07
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На рост покупательского спроса в предновогодние дни отечественные магазины отвечают богатейшим ассортиментом и скидками. Особое внимание – экспорту белорусских товаров. Когда всё правительство работает в режиме «минторга», мировые экономические потрясения проходят мимо Беларуси. В соседних государствах ещё в этом году планируется провести порядка сотни ярмарок. Белорусские товары пользуются большим успехом на Украине, в Литве, традиционно, в российских регионах.
# Экономика

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