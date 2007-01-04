Министерство строительства и архитектуры Беларуси подвело итоги минувшего года и определило планы на будущее

Темпы роста отрасли в прошлом году достигли ста двадцати одного процента, против прогнозируемых ста пяти. Общая прибыль - 400 миллионов долларов.

2006 год стал для строителей годом перемен - принят ряд законопроектов, возведены крупнейшие объекты (Национальная библиотека и Ледовая арена <Металлург> в Жлобине).

Начато также строительство спортивного комплекса Минск-арена и заложена капсула под возведение Ледового дворца в Бобруйске. Между тем, строительство жилья как и прежде остается самой животрепещущей темой. Так, стоимость квадратного метра в домах крупнопанельного домостроения в этом году для очередников составит до 400 долларов в регионах и до 450 - в Минске.

Также, в Мингорисполкоме будет создан специальный штаб по контролю за строительством в столице жилых домов. В него войдут проектные и контролирующие организации, МЧС, заказчики и подрядчики. Заседать штаб будет еженедельно и анализировать ситуацию по каждому дому. В новом году столица должна ввести в эксплуатацию миллион 76 тысяч квадратных метров жилья. Из них 65% домов для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.