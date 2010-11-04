Министерство по налогам и сборам РБ не согласно с оценкой Всемирного банка

Беларусь провела масштабную реформу законодательства и добилась высокого уровня инвестиционной привлекательности. Через несколько недель крупный и малый бизнес начнут играть по новым налоговым правилам.

Последние законодательные новости добавили плюсов в расчеты Андрея Михайловича. Сегодня предприниматель прорабатывает бизнес-план на будущий год. Ведь главный финансовый документ страны уже подписан. С уверенностью, можно подсчитать доходы, расходы и обязательно налоги. Последние станут легче. С нового года за превышение предельной выручки налог будут платить на 2% меньше.

Андрей Дец, предприниматель:

Это считайте 20 % от прибыли. Сэкономленные деньги можно пустить на развитие предприятия.

То, что Налоговый кодекс теперь европейских стандартов не сомневаются и на иностранных предприятиях. Налоговая нагрузка в Европе и в нашей стране — теперь здесь можно ставить знак равенства. Так и инвесторам будет проще.

Павел Гуль заместитель директора по экономике и финансам совместного белорусско-германского предприятия:

Новшество, которое связано с либерализацией финансового законодательства, прежде всего, фискального налога в Республике Беларусь, не может не остаться незамеченным как со стороны внешних инвесторов, так и со стороны наших национальных производителей, торговых организаций, банков. В любом случае, это позволяет сделать более понятной экономическую ситцацию на предприятии, сделать прогнозы.

Есть изменения, которые коснутся каждого. Увеличилась сумма, не облагаемая подоходным налогом. Теперь это 292 тысячи, если зарплата не превышает 1 миллиона 766 тысяч рублей.

Галина Радюкевич, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Налоговый вычет на каждого ребенка с будущего года установлен в размере Br81 тыс., прежде он составлял Br75 тыс. Для той категории граждан, которые получают стандартный вычет в двойном размере — одинокие родители, вдовы, вдовцы, многодетные семьи, размер вычета увеличен с Br150 тыс. до Br162 тыс.

С учетом этих и предыдущих изменений в налоговом законодательстве, международный рейтинг Беларуси в Министерстве поставили под сомнение. Самый свежий доклад Всемирного банка, по сути, отражает показатели за 2009 год. То есть, международные чиновники не учли белорусские налоговые реформы последних двух лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алла Сундукова, начальник главного управления международного налогового сотрудничества Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Нас оценивали по 2009 году. Поэтому доклад включает в себя и оборотный налог, и 12 налоговых деклараций по налогу на прибыль, по НДС, не учитывает изменения по социальным налогам и другие нюансы. С оценкой Всемирного банка мы не согласны.

За последние два года налоги стали проще. Как говорят, все для людей и развития бизнеса. Но не в ущерб бюджету. Ведь это и пенсии, и стипендии, и другие социальные выплаты.