Министерство информации ждут перемены

Об этом сообщил сегодня новый глава ведомства Олег Пролесковский. Он на посту чуть больше месяца.

Министр считает, что в экономически сложное время требуются иные подходы.

В частности, реформы намечены в полиграфическом комплексе. Ведомство намерено выступить с инициативой закона об издательской и полиграфической деятельности. Эти предприятия ждут слияния и укрупнения. Ставку готовы делать на создание издательских домов. Ради уменьшения затрат.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

— Сейчас создано около 350 полиграфических предприятий, причем как больших, так и маленьких. Такого количества стране не нужно для собственных потребностей. Поэтому нужно искать заказы вне страны. Законодательство у наших соседей либеральнее, чем наше, поэтому мы теряем их рынки.