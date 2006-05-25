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Министерство финансов намерено снизить налоговую нагрузку

25 мая 2006 08:13
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Об этом было заявлено на заседании республиканского совета директоров белорусской научно-промышленной ассоциации. В 2008 году планируется  отменить  двухпроцентный налог  на пользователей автодорог. До  1%  будет снижен  налог в  фонд   поддержки сельхозпроизводителей в 2009 году. А полностью будет завершена работа по отмене оборотных платежей к 2010 году.
Финансисты говорят, что для  упрощения  налоговой системы необходимо создать  равные условия  для  всех субъектов хозяйствования, уменьшить количество ставок исчисления налогов и налоговых льгот, обеспечить их общий и системный   характер.
# Экономика

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