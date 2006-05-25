Министерство финансов намерено снизить налоговую нагрузку

Об этом было заявлено на заседании республиканского совета директоров белорусской научно-промышленной ассоциации. В 2008 году планируется отменить двухпроцентный налог на пользователей автодорог. До 1% будет снижен налог в фонд поддержки сельхозпроизводителей в 2009 году. А полностью будет завершена работа по отмене оборотных платежей к 2010 году.

Финансисты говорят, что для упрощения налоговой системы необходимо создать равные условия для всех субъектов хозяйствования, уменьшить количество ставок исчисления налогов и налоговых льгот, обеспечить их общий и системный характер.