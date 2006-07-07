Министерство экономики ограничивает сезонные скидки на плодово-овощную продукцию

Сезонные скидки на свежие огурцы, помидоры, ягоды и другую скоропортящуюся сельхозпродукцию не должны превышать 30% от закупочных цен. Таково решение Минэкономики и Минсельхозпрода. Ранее размер скидок не ограничивался. Товаропроизводители предоставляли их вплоть до 90%. Решение об ограничении скидок позволит упорядочить ценообразование на скоропортящуюся плодово-ягодную и овощную продукцию и не допустить необоснованного колебания цен на нее. Теперь товаропроизводители обязаны указывать в своих положениях конкретные размеры скидок - в зависимости от условий их предоставления. В частности, таким условием может стать большой объем поставки или предварительная оплата.