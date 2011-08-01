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Минимальный потребительский бюджет для семьи из четырех человек в Беларуси составил 675 тысяч 980 рублей

01 августа 2011 07:08
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Установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов. Для семьи из четырех человек он увеличится почти на 30 процентов и составит 675 тысяч 980 рублей. Этот социальный норматив служит основой для определения права на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья. С этого дня в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума - почти на 30 процентов. Теперь этот социальный норматив - 442 тысячи 360 рублей. Действовать он будет по 31 октября.
# Экономика # Белоруссия

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