Минимальный потребительский бюджет для семьи из четырех человек в Беларуси составил 675 тысяч 980 рублей

Установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов. Для семьи из четырех человек он увеличится почти на 30 процентов и составит 675 тысяч 980 рублей. Этот социальный норматив служит основой для определения права на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья. С этого дня в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума - почти на 30 процентов. Теперь этот социальный норматив - 442 тысячи 360 рублей. Действовать он будет по 31 октября.