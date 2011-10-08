Минимальные цены небольших по площади однокомнатных квартир в Минске колеблются в пределах 35-37 тысяч долларов

Об этом пишет сегодня газета «Звязда» со ссылкой на председателя совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Николая Простолупова.

Сегодня в ценовом диапазоне до 40 тысяч долларов можно отыскать не только слабенькую «хрущевку» в старых пятиэтажках, но и небольшую стандартную квартиру в обычных девятиэтажных домах.

Самое большое количество предложений по однокомнатным квартирам приходится на ценник от 42 до 55 тысяч долларов. Однокомнатную квартиру по такой цене сегодня можно приобрести, пожалуй, в любом районе столицы.

Максимальная цена качественных однокомнатных из эконом-класса в центральном районе Минска достигает 65-85 тысяч долларов.

Элитное двухкомнатное жилье имеет современный индивидуальный дизайн, большую общую площадь и стоит иногда до 100 тысяч долларов и больше. Вообще, по статистике информационного каталога «Недвижимость Беларуси», средняя стоимость квадратного метра общей площади однокомнатных квартир в Минске составляет 1367 долларов. Еженедельно этот средний ценник по однокомнатным теряет по 3-5 долларов.

На столичном рынке сегодня хватает и недорогих двухкомнатных квартир. Самые маленькие «хрущевки» в старых домах с общей площадью до 42 квадратных метров стоят от 40 до 45 тысяч долларов. Старые двушки площадью от 48 квадратных метров предлагаются уже от 47 до 52 тысяч долларов. Распространены стандартные двушки в пределах от 55 до 65 тысяч долларов. Средняя стоимость квадратного метра двушек составляет 1356 долларов.

Действительно качественное двухкомнатное жилье в центре города имеет ценник от 120 до 150 тысяч долларов. Элитные и просторные двухкомнатные квартиры (площадь около 70-80 квадратных метров) предлагаются покупателям уже за 180-230 тысяч долларов.

Есть в Минске и очень дешевые трехкомнатные квартиры. Это «хрущевки» в старых пятиэтажных домах. Площадь такого жилья составляет от 49 до 56 квадратных метров, а стоит оно от 50 до 59 тысяч долларов. Самая распространенная стоимость стандартных трехкомнатных квартир составляет 78-90 тысяч долларов.

А вот для людей с большими финансовыми возможностями в Минске существует около 20 вариантов шикарных трехкомнатных квартир (общей площадью от 80 до 130 квадратных метров), которые стоят в пределах от 170 до 350 тысяч долларов.