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Мингорисполком вынес на рассмотрение городского Совета депутатов предложения по пересмотру расходов на социальные нужды

25 августа 2011 18:34
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Дополнительные средства из городской казны направят на развитие здравоохранения, транспорта, системы ЖКХ и адресную социальную помощь.

Увеличение финансирования стало возможным благодаря доходам Минска. Они уже превысили годовой план почти на треть, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Афанасьев, исполняющий обязанности начальника финансового управления Мингорисполкома:
Увеличивается он на 1 триллион 100 миллиардов рублей. Мы постарались, естественно, оптимизировать, постарались учесть максимальное количество просьб для того, чтобы, по крайней мере, бесперебойно и без проблем финансировать до конца года.

# Экономика

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