Мингорисполком утвердил перечень земельных участков, которые будут переданы в аренду – список

Пять из этих вакантных площадок располагаются во Фрунзенском районе, а одна — в Московском. Претендовать на аренду участков могут не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели и заинтересованные граждане.

На земельных участках, которые получат победители аукциона, впоследствии будут построены новые объекты инфраструктуры. Так, на улице Притыцкого возле одного из выходов из станции метро «Каменная Горка» появится объект общественного питания. В Московском районе на проспекте Дзержинского рядом с Минским международным образовательным центром имени Йоханнеса Рау предполагается возвести административно-­деловой многофункциональный комплекс, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».

Объект торговли промышленными и продовольственными товарами намечено открыть в мик­рорайоне № 3 жилой застройки в границах улиц Шаранговича — Горецкого — Рафиева. По соседству с этим зданием появится и еще одно сооружение — многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем будут детское кафе на 24 посадочных места, бассейн и другие помещения сопутствующего назначения.

В парке 60-летия Октября на улице Матусевича разместятся со временем детские аттракционы. Для этого отведен участок площадью 0,4 гектара.

Что касается последнего, шес­того объекта, то он появится в районе улицы Монтажников и МКАД. На этом земельном участке планируется построить станцию технического обслуживания легковых автомобилей с мойкой, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».