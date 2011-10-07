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Мингорисполком предлагает увеличить стоимость одной поездки в общественном транспорте столицы до Br1,2 тыс.

07 октября 2011 08:02
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Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в горисполкоме.

«Мингорисполком направил в Министерство экономики предложение об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте столицы до Br1,2 тыс.», - рассказали в горисполкоме.

Если Минэкономики согласует новый тариф на городские перевозки пассажиров в коммунальном пассажирском транспорте столицы, будет принято соответствующее решение мэрии. Сутки отводятся на информирование населения в СМИ.

В первую очередь Минэкономики запрашивает расчеты транспортных организаций: стоимость одной поездки при 100% окупаемости, при 70% окупаемости, 50% окупаемости. При этом Минэкономики принимает решение о повышении тарифов с учетом платежеспособности населения.

По данным ТКУП «Минсктранс», в настоящее время себестоимость одной поездки в общественном транспорте Минска составляет около Br2,5 тыс. При действующих тарифах население оплачивает около 45% этой стоимости, остальную часть - городской бюджет.

Регулирование тарифов на перевозку пассажиров городским транспортом общего пользования осуществляется обл-, горисполкомами по согласованию с Министерством экономики. Последний раз тарифы повышались в Минске 10 сентября с Br900 до Br950 за одну поездку.

# Экономика

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