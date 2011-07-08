Мингорисполком предлагает продавать за валюту недвижимость, арендуемую более пяти лет

Об этом сообщил Николай Ладутько на расширенном заседании Мингорсовета по развитию предпринимательства.

Такая мера возможна в рамках Директивы №4. Тем более что спрос на столичную недвижимость есть. В Горисполком уже обратилась одна крупная авторитетная компания с предложением выкупить объект в центре города по 6 тысяч долларов за квадратный метр. Предприниматели поддержали такую инициативу. В свою очередь, они высказались за создание товариществ собственников.

Владимир Карягин, председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»:

Для небольших предпринимателей, которые работают на рынках, чтобы они, становясь собственниками торговых площадей, могли принимать участие в различных проектах нашего города. Чтобы предприниматель чувствовал себя собственником определенного объекта.

Более тридцати миллиардов рублей планируют направить в этом году на поддержку столичного бизнеса. Речь идет о льготном кредитовании.

За первое полугодие на перспективные инвестпроекты в Минске выдали почти три десятка кредитов на 15 миллиардов рублей. Также городские власти намерены поддержать индивидуальных предпринимателей и организации, где численность сотрудников не превышает 15 человек.

Александр Калиновский, начальник управления предпринимательства Мингорисполкома:

В соответствии с распоряжением председателя Мингорисполкома создана рабочая группа, на конкурсной основе отобрать и существенно расширить количество банков, которые будут выдавать за счет бюджетных ресурсов микрокредиты индивидуальным предпринимателям и микроорганизациям. Напомню, что в прошлом году на цели льготного кредитования инвестиционных проектов малого бизнеса было направлено порядка 15 миллиардов рублей, в этом году эту сумму планируется удвоить.