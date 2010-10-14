Мингорисполком планирует снижение арендной платы

В 2015 году Минску предстоит выйти на положительное сальдо внешней торговли в полмиллиарда долларов.

Группа экспертов уже создает такую программу. Об этом заявили в Мингорисполкоме. План будет принят в течение месяца.

С января по август столичные предприятия отправили на экспорт товаров на 5,4 миллиардов долларов — почти на треть больше, чем в прошлом году.

Чтобы ускорить темпы роста экспорта товаров и услуг, председатель Мингорисполкома сегодня поручил отдать частным предприятиям пустующие производственные помещения. Кроме того, планируется снижение ставок арендной платы.

Денис Еременко, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:

Сейчас мы уже отработали со многими предприятиями информацию о том, сколько у них не используется производственных площадей. Сейчас эта информация аккумулируется, актуализируется, мы собираемся ее вывести на сайт Мингорисполкома для того, чтобы предприятия могли ей воспользоваться. После этого уже будет принимать решение по площадям и по снижению арендной платы.