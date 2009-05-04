Мингорисполком пересмотрел норматив для оценки стоимости жилья

Что изменилось?

Коэффициент качества жилой среды устанавливается в пределах от 0,7 до 1,3 для каждой конкретной территории с учетом удаленности ее от центра, транспортного сообщения, обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, экологических и других факторов, влияющих на условия проживания человека (загрязнение воздуха, почвы, уровень шума и т. п.).

В последний раз такие коэффициенты утверждались в столице в ноябре прошлого года, а до этого — только в 1992 году. За это время в Минске произошло много изменений. Так, в 2004 году изменены границы столицы, и ряд сельских населенных пунктов (Масюковщина, Ржанец, Цна, часть деревень Ждановичи, Зацень, Новинки) включены в городскую черту. Коэффициенты качества жилой среды для этих пунктов тогда не были определены, что не позволяло производить оценку стоимости жилых помещений.

Кроме того, в связи с транспортной доступностью, развитием социальной инфраструктуры и другими факторами в настоящее время изменились показатели качества жилой среды некоторых микрорайонов Минска. Таким образом, появилась необходимость утвердить в столице новые коэффициенты, сообщает БелТА.

Так, максимальный коэффициент (1,3) имеют территории в центральной части города. Это, например, улицы Свердлова, Я.Купалы, Романовская слобода, Ленинградская, Козлова, Чапаева, Берестянская, Куйбышева, Тимирязева и другие. Минимальный коэффициент (0,7) получили проспект Жукова, улицы Брилевская, Кижеватова, Казинца, Селицкого, Шабаны, Ротмистрова и другие.