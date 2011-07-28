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Мингорисполком: Объем импортозамещения по 2011 году предусматривается в размере $1,2 млрд

28 июля 2011 14:24
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Увеличивать экспорт и по максимуму развивать импортозамещение. Такой акцент сделало руководство Минска на выездном заседании по вопросам развития импортозамещающих производств.

Минский моторный завод стал своего рода выставкой разработок в этой сфере. Флагманы белорусской промышленности представили те отечественные аналоги, которые успешно заменили зарубежные. Таким образом, удалось удешевить продукцию, сэкономить валютные средства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А цена и качество помогают расширять географию поставок.

Александр Крепак, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Вопрос импортозамещения сегодня актуален в большей мере для больших и средних предприятий, которые зависимы от импортных комплектующих. В этой части у нас идет работа.
В целом, объем импортозамещения по этому году предусматривается в размере 1,2 миллиарда долларов. На сегодня есть определенные трудности у предприятий по организации производств. Мы решаем вопросы по предоставлению и нахождению тех площадей можно задействовать данными предприятиями, работаем в рамках субконтрактации взаимодействия предприятий крупных и мелких субъектов хозяйствования.

# Экономика

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