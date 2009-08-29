Мингорисполком: Никто не собирается убирать импорт с прилавков

Торговля Минска все-таки получила рекомендацию увеличить долю отечественного продовольствия на прилавках до 90 процентов, непродовольственных товаров - до 70.

Вчера в редакцию Советской Белоруссии поступил факс из Мингорисполкома. В нем сообщается, что : «...поручено разработать план мероприятий по увеличению доли отечественной продукции в организациях розничной торговли Минска до 31 декабря 2009 г. По группе продовольственных товаров - до 90 процентов, непродовольственных товаров - до 70 процентов».



Как будут достигаться эти показатели?



План Мингорисполкома предполагает совещания с отечественными производителями по вопросам улучшения качества продукции. Работу над расширением ассортимента импортозамещающих товаров. Активизацию продаж по сниженным ценам. Открытие в торговле новых фирменных секций белорусских производителей...



- Как видите, никаких категорических, запретительных мер в нашем плане нет. Мы будем увеличивать долю отечественной продукции не во вред населению, - заверила корреспондента Советской Белоруссии начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Лариса Комарова.



По ее словам, городская торговля - магазины, гипермаркеты, рынки - должны уделить больше внимания белорусскому.

- Никто не собирается убирать импорт с прилавков, - продолжает Лариса Комарова. - Но мы ждем от торговли проявления патриотизма. Если, например, йогурт минского гормолзавода натуральнее импортного, почему мы задвигаем его на дальние полки? Почему не выставляем наш продукт прямо перед покупателем? Или другой пример. В некоторых минских магазинах разнообразие импортного шоколада, а конфет «Коммунарки» нет. Разве это нормально?



Госпожа Комарова добавила, что ассортимент продукции, которая не выращивается и не производится в стране - чай, кофе, бананы, ананасы и т.д., - сокращаться ни в коем случае не будет.

- Но что касается тех товаров, которые мы производим, они, на мой взгляд, должны быть представлены в торговле максимально широко. Мы должны уважать свою, отечественную продукцию, - сказала она.