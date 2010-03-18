Мингорисполком: Если крыша вашего дома дала течь, ЖЭС отремонтирует ее бесплатно

В гостях у программы «Большой город» генеральный директор Государственного производственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.

Екатерина Забенько: Сейчас, с наступлением весны начал таять снег. Крыши домов минчан зачастую протекают. Как вашему ведомству удается бороться с этой проблемой?

Владимир Реентович: Снятие снега, устранение наледи в любом случае сопровождается повреждением кровли. Весной, когда снег растаял, мы обязательно ремонтируем крыши. Этот ремонт будет производиться за счет государства. Очередность будет устанавливаться по мере поступления обращений граждан. Для этого необходимо позвонить на диспетчерскую службу ЖЭСа. Мастер составит акт по факту залития и смету по указанному адресу. В течение месяца в данной квартире должен быть выполнен косметический ремонт.

В нашем сюжете вы можете увидеть, каким средствами один из минчан борется с течью крыши в собственном доме.